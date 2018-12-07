«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

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متابعات - خالد الشرقاوي

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علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الصور المتداولة لسائحين في وضع منافي للآداب فوق سطح الأهرامات، قائلًا: "الصور مفبركة، أعداء يحاولون إفساد فرحتنا بالاكتشافات الآثرية الجديدة".

وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن وزارة الآثار تبذل الكثير من الجهود، وتقوم بأعمال واكتشافات كثيرة في هذه الفترة، والعالم كله يتحدث عنها.

وتابع: "في منتهى الصعوبة أن يصعد أحد إلى الأهرامات من المنطقة الشمالية الغربية، ووضع الصور يؤكد أنها غير حقيقية"، موضحًا أن الموضوع بالكامل أحيل إلى النائب العام، والواقعة أصبحت أمام النائب العام لكشف تفاصيلها ومحاسبة المسئول.


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