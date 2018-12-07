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بالإسكندرية

مدرس يستولى على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها

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الإسكندرية

مباحث الاموال العامة

ضبط مدرس

الاستيلاء علي 8 مليون جنية

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مدرس استولى على 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية بالإسكندرية.

كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقي بلاغًا من 21 مواطنًا مقيمين بالإسكندرية - بقيام "وائل.م.ع " مدرس، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها نحو (8 ملايين جنيه) بزعم توظيفها فى مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة مقابل أرباح مالية، وعدم التزامه بذلك، والتهرب من سداد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.


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