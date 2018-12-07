«ترامب» يرشح «وليام بار» لتولي منصب وزير العدل

07 ديسمبر 2018 - 06:54 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرشح "وليام بار"، لتولي منصب وزير العدل في إدارته، خلفًا لجيف سيشنز.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، قبل توجهه من العاصمة واشنطن إلى ولاية ميزوري.

وقال ترامب، إن بار، خياره الأول لهذا المنصب منذ البداية.

وكان بار (68 عامًا)، تولى منصب وزير العدل، بين 1991 و1993، في عهد الرئيس الراحل جورح بوش الأب (1989-1993).

كما خدم بار، في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الفترة بين 1973-1977.

وفي نوفمبر الماضي، استقال جيف سيشنز، من منصب وزير العدل، بطلب من الرئيس دونالد ترامب.