«الإفتاء»: السبت غرة شهر ربيع الآخر

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خالد الشرقاوي
أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر ربيع الآخر.
وقالت الدار في بيان لها: "تم استطلاع هلال شهر ربيع الآخر، وغدًا السبت غرة الشهر، كل عام وأنتم بخير".
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