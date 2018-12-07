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الأسبوع المقبل.. «أبو شقة» يجتمع بأعضاء الوفد فى بورسعيد

الحياة السياسية

المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة

حسن علام

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بورسعيد

الوفد

ابو شقة

الهيئة العليا للحزب

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي له، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر الاجتماع بمجموعة من الوفديين بمحافظة بورسعيد خلال الأسبوع المقبل، للاستماع إلى وجه اعتراضهم بشكل موضوعي ومتجرد على تعيين أحد أبناء مدينة بورسعيد في الهيئة العليا للحزب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوفد في بيان اليوم: «انطلاقًا من ثوابت حزب الوفد وإيمانه الراسخ بالديمقراطية وحرية اختلاف الآراء وتنوعها داخل الحزب سيتم عقد الاجتماع وذلك في جلسة ودية تنتهي بما يحقق مصلحة الحزب والهدف من انضمام عضويات جديدة بما لا يتعارض مع قيم وثوابت حزب الوفد».


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