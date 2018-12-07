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"بردعة حمار" تنقذ مزارع وحفيديه من الموت

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الكهرباء

الغربية

بردعة حمار

انقاذ فلاح

حفيده

أنقذت "بردعة" حمار، بقرية سحيم، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، مواطن وحفيديه من الموت صعقا بالكهرباء، بسبب الأمطار التى تعرضت لها المحافظة عصر اليوم، الخميس.

وكان محمد الجوهرى، مزراع، بقرية سحيم، مركز السنطة، يصطحب حفيديه من الحضانة، مستقلا حماره، وحال مروره فى إحدى شوارع القرية، تصادف مروره بجوار إحدى أعمدة الكهرباء، حيث تعرض الحمار لصاعق كهربائي، ما أسفر عن سقوطهم من فوق ظهر الحمار والذى نفق على الفور، وبسبب وجود “البردعة” نجوا من الموت.

كانت محافظة الغربية، شهدت عصر اليوم، لسقوط أمطار غزيرة على مدن وقرى المحافظة مصحوبة برياح شديدة، وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع بالمياه وتراكمت أسفل الكبارى والأنفاق بالمحلة وطنطا، فيما تحولت الشوارع بالقرى إلى مستنقعات وبرك طينية مما تسبب فى إعاقة حركة السير.

وطالب اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة برفع حالة الطوارئ والتعامل الفوري مع أي بلاغات ترد لغرف العمليات، والدفع بسيارات كسح لشفط المياه من أسفل الكباري والأنفاق.


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