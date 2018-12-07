مهاجم الأهلي مُرشح للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»

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جائزة

المصريون

الاهلى

كشفت صحيفة «المنتخب" المغربية»، عن قائمة المُرشحين للفوز بجائزة «الأسد الذهبي»، لأفضل لاعب مغربي خلال عام 2018.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة "الأسد الذهبي" كلًا من:

ياسين بونو (جيرونا الإسباني)

أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي)

وليد أزارو (الأهلي المصري)

أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)

مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)

نورالدين أمرابط (النصر السعودي)

حكيم زياش (أياكس الهولندي)

أحمد حمودان (الرائد السعودي)

محمد أوناجم (الوداد البيضاوي)

أيوب الكعبي (هايبي فورتونا الصيني)

وقررت الصحيفة المغربية منح جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل لاعب مغربي (محلي أو محترف)، بدلاً من منحها لأفضل لاعب في افريقيا اعتبارًا من العام الحالي.


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