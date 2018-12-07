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الحزب الديمقراطي يختار خليفة «مريكل»

عرب وعالم

أنيغيريت كرامب كارينبوير وأنجيلا ميركل
أنيغيريت كرامب كارينبوير وأنجيلا ميركل

خالد الشرقاوي

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مريكل

فازت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي المسيحي، أنيغيريت كرامب كارينبوير، بمنصب رئيس الحزب خلفًا للمستشارة أنجيلا ميركل.

وقالت ميركل الخميس: "أشعر بالامتنان لشغلي الرئاسة 18 عاما".. "إنها فترة طويلة بالتأكيد شهد خلالها الحزب نجاحات وإخفاقات عديدة".

واضطرت ميركل (64 عاما) للإعلان عن تخليها عن قيادة الحزب بعد انتخابات أكتوبر الماضي في اثنتين من المناطق الألمانية، والتي كانت نتائجها مخيبة للآمال.

ويتوقع كثيرون رحيل المستشارة اعتبارا من العام المقبل بعد الانتخابات الأوروبية في مايو إذا منيت الأحزاب التقليدية بهزيمة جديدة، وعلى أقصى حد في الخريف بعد انتخابات في ثلاث مقاطعات تشكل معقلا لليمين القومي.


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