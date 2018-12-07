أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

07 ديسمبر 2018 - 05:59 م

أبدى محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق المقاصة والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي، سعادته بالانتقال إلى الفريق الأحمر، بداية من الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال «وحيد» في تصريحات صحفية: «الحمد لله تم انتقالي لأكبر نادي في القاره نادي الأهلي و خطوه مهمه جدا في حياتي وان شاء الله أكون عند حسن الظن جماهير الأهلي و عند ثقتهم فيا و ان شاء الله احقق كل الي بتمناه مع الأهلي».

وتابع: «أشكر جدا محمد عبد السلام و الاستاذ محمد مجد و الدكتور عصام سراج و طبعا بشكر الجهاز الفني كله بقياده الكابتن طلعت يوسف على تعبهم معايا الفتره الي فاتت كلها و بشكر زميلي كلهم و علي تعب هاني سعيد معايا الأخ الأكبر والكابتن فضل و كل مسؤلي النادي الأهلي».

وتابع: «أتمنى طبعا كل التوفيق للفرقه كلها وبشكر كل شخص تعب معايا في حاجه عملهالي أو نصحني بحاجه و إن شاء القادم أفضل وبشكر جمهور الأهلي كله على الثقه دي و ان شاء الله أكون قدها (القادم أفضل)».