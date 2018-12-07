أول تعليق لـ محمود وحيد بعد انتقاله للأهلي

أمير سعد
أبدى محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق المقاصة والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي، سعادته بالانتقال إلى الفريق الأحمر، بداية من الميركاتو الشتوي الحالي.
وقال «وحيد» في تصريحات صحفية: «الحمد لله تم انتقالي لأكبر نادي في القاره نادي الأهلي و خطوه مهمه جدا في حياتي وان شاء الله أكون عند حسن الظن جماهير الأهلي و عند ثقتهم فيا و ان شاء الله احقق كل الي بتمناه مع الأهلي».
وتابع: «أشكر جدا محمد عبد السلام و الاستاذ محمد مجد و الدكتور عصام سراج و طبعا بشكر الجهاز الفني كله بقياده الكابتن طلعت يوسف على تعبهم معايا الفتره الي فاتت كلها و بشكر زميلي كلهم و علي تعب هاني سعيد معايا الأخ الأكبر والكابتن فضل و كل مسؤلي النادي الأهلي».
وتابع: «أتمنى طبعا كل التوفيق للفرقه كلها وبشكر كل شخص تعب معايا في حاجه عملهالي أو نصحني بحاجه و إن شاء القادم أفضل وبشكر جمهور الأهلي كله على الثقه دي و ان شاء الله أكون قدها (القادم أفضل)».
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