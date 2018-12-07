“البنتاجون” ينعي كلب "مايكو" بعد خدمته بكتيبة "الرينجرز"

07 ديسمبر 2018 - 05:51 م

نعى البنتاجون الأمريكي كلبا يدعى “مايكو”، خدم لسنوات في كتيبة تدعى “الرينجرز” التابعة لقوات الصاعقة الأمريكية.

وقال “البنتاجون” في بيان رسمي، أن “مايكو”، قتل في أفغانستان قبل نحو أسبوعين، في اشتباك مع تنظيم القاعدة، بولاية نيمروز جنوبي أفغانستان، في 24 نوفمبر الماضي.

وأوضح البيان، أن “مايكو”، ساهم في إنقاذ حياة جنود كثيرين طيلة فترة خدمته، وأنه أنقذ حياة مدربه وغيره من الجنود، وقدمت له الشكر على خدمته وتضحياته.

وولد الكلب “مايكو” عام 2011 في هولندا، لينتقل بعد عام ونصف إلى الولايات المتحدة، وبعد تدريبات مكثفة تمكن أن يساهم في 50 مداهمة مع قوات “الرينجرز”.

وذكر البنتاجون أن من المهام التي شارك فيها “مايكو”، اعتقال مسلحين وإزالة ألغام، والكشف عن عبوات ناسفة.