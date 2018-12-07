«ماكرون» يرفض استقبال وفد حركة «السترات الصفراء»

07 ديسمبر 2018 - 05:36 م

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، استقبال وفد من حركة "السترات الصفراء" بعد طلب أفراد الحركة مقابلته قبل يومٍ واحد من انطلاق مظاهرة يوم غد السبت.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن تقارير إعلامية فرنسية أن قصر الإيليزيه رفض أن يستقبل حركة "السترات الصفراء الأحرار" الذين يحتسبوا على القسم المعتدل من الحركة.

كان ممثل حركة "السترات الصفراء الأحرار" بينجامان كوشي قد طلب في وقت سابق أن يتم استقباله في الإليزيه.

وقال كوشي لصحيفة "لوفيجارو" إن "الانتفاضة على الأبواب ولا نريد أن نرى أمواتا يوم السبت المقبل".

وأعلن ماكرون في وقت سابق من اليوم الجمعة إلقاء خطاب الأسبوع المقبل، يتحدث فيه عن حركة السترات الصفراء.

ويأتي خطاب ماكرون في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لموجة أخرى من الاحتجاجات العنيفة، غدًا السبت، بسبب غلاء الأسعار.