فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

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إسرائيل

سيول

أمطار

مياه

تسببت الأمطار الشديدة التي هطلت على إسرائيل، اليوم الجمعة، بغمر بعض الشوارع بالمياه، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية.

وقالت الشرطة لإسرائيلية، إن الأمطار غمرت بعض المنازل في قرية "اخيعيزير" الزراعية، قرب مطار بن جوريون في مدينة اللد، وسط إسرائيل.

وأضافت: " تم إجلاء 25 عائلة من المنطقة من قبل الشرطة الإسرائيلية وقوات الإنقاذ، ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

واستخدمت الشرطة وطواقم الإنقاذ قوارب مطاطية صغيرة لإجلاء العائلات بسبب صعوبة وصول السيارات اليها.

وكانت أمطار شديدة قد بدأت بالهطول على المنطقة، منذ مساء أمس الخميس، وهو ما دفع الإسرائيلية إلى إغلاق مقاطع في بعض الشوارع في شمالي ووسط البلاد نتيجة تكوّن السيول.


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