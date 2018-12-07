«ترامب» يعين «هيذر ناويرت» سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

07 ديسمبر 2018 - 05:28 م

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ناورت الوزير مايك بومبيو على متن طائرته أثناء حديث مع الصحفيين عما إذا كان ترامب بصدد الإفصاح عن اسم مندوب بلاده الجديد لدى الأمم المتحدة.

وكشف ترامب للصحفيين الشهر الماضي، أنه يفكر في هيذر ناويرت بشكل جدي لتولي منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، مضيفًا أنها ممتازة وتعمل معنا وتدعمنا منذ مدة طويلة.

يشار إلى أن هيذر ناويرت، هي مذيعة سابقة في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وانضمت إلى وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2017، حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو، وتمت تسميتها قائمًا بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من مارس حتى أكتوبر 2018.