» صورة.. لاعب النجم الساحلي يقترب من الأهلي

07 ديسمبر 2018 - 05:24 م

وصل التونسي أنيس بوجلبان، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، لحسم انتقال محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي التونسي، إلى النادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يعقد بوجلبان جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيد عبد الحفيظ للتفاوض حول ضم النادي الأحمر أمين بن عمر لدعم خط الوسط في يناير المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد من مصر المقاصة لدعم الفريق الأحمر بداية من يناير المقبل.