» العراق.. مئات المحتجين يطالبون بإقالة محافظ البصرة

07 ديسمبر 2018 - 05:24 م

طالب مئات المحتجين العراقيين، اليوم الجمعة، بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، ووجهوا له اتهامات بالمسؤولية عن "قمع" الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة، منذ أشهر، بحسب شهود وإعلام محلي.

وأفرجت قوات الأمن العراقية، الخميس، عن 9 من المتظاهرين جرى توقيفهم قبل ثلاثة أيام أثناء مشاركتهم في تظاهرة واسعة أمام مبنى المحافظة، تطالب بتوفير وظائف.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رافد الكناني أحد المتظاهرين، قوله: إن "المئات احتشدوا اليوم أمام مبنى المحافظة بمدينة البصرة (مركز المحافظة)، مطالبين بإقالة المحافظ، لمسؤوليته عن إصدار أوامر لقوات الأمن بقمع الاحتجاجات".

وأوضح الكناني أن "المتظاهرين أكدوا اليوم مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم الخاصة بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة كونهم سببا رئيسا في الفساد، وقمع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم القانونية".

وفي السياق بث التلفزيون العراقي الرسمي، لقطات من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة البصرة اليوم، والتي شهدت هتافات تطالب بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة.

والبصرة مهد موجة مظاهرات شعبية منذ أشهر، شملت عدة محافظات وسط وجنوبي البلاد، تطالب بتحسين الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد، شهد بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وينفي المسؤولون المحليون في البصرة إعطاء أوامر لقوات الأمن بقمع الاحتجاجات.