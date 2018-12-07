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إصابة 17 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

عرب وعالم

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

وكالات - خالد الشرقاوي

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اصابة

مسيرة العودة

أصيب 17 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان مقتضب لها، عن "إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات، وفق وكالة "الأناضول".

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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