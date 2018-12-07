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800 ألف برميل يوميًا..

«أوبك» تعلن عن خفض إنتاج النفط

عرب وعالم

"أوبك": تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر
أوبك

وكالات - خالد الشرقاوي

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اوبك

خفض إنتاج

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميًا واقترحت على الدول الموقعة على اتفاقية "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا.

وبذلك يكون إجمالي التقليص الذي اتفقت عليه الدول المعنية للعام 2019 في إطار اتفاقية "أوبك+" قد بلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.

وعلق غاري روس الرئيس التنفيذي لـ"بلاك جولد انفستورز"، أحد مراقبي "أوبك" بالقول إن "الضغط السياسي الأمريكي كان عاملاً مهيمنًا في اجتماع "أوبك" هذا، وحد من نطاق الإجراءات السعودية لإعادة التوازن إلى السوق".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أحد المشاركين في الاجتماعات قوله إن "أوبك" وافقت على إعفاء إيران من خفض الإنتاج، بعد رفضها أي التزامات بالإنتاج "ما دامت خاضعة للعقوبات الأمريكية اللاشرعية".


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