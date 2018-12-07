  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:34 م
بحث متقدم
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 17 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

السفارة المصرية بباريس

مصر تحذر رعاياها في باريس

وزير الزراعة

"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن «الفيديو الإباحي» بالأهرامات

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن «الفيديو الإباحي» بالأهرامات

محمد صلاح

رسالة مؤثرة من «صلاح» لذوي الاحتياجات الخاصة

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مصرع 3 مواطنين إثر انقلاب سيارة محملة بمواد البناء فى ترعة بالغربية

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص

الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

طفل رضيع

مكافأة مالية لكل مولود جديد

القوات البحرية

القوات البحرية تنفذ تدريبات بالمتوسط مع البحرية البريطانية والإيطالية

بجامعة سوهاج

ضبط معيد استولى على ربع مليون جنيه من مواطن

قضايا وحوادث

تجديد حبس مستشار وزير المالية في تلقيه رشوة 15 يومًا
ارشيبفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مليون مواطن تم فحصهم فى 4 أيام من المرحلة الثانية لمبادرة فيروس سى

#

ضبط مدير شركة توريدات للتهرب من سداد الضرائب

#

ضبط شخص بعد نصبه علي مواطنين بـ 3ملايين جنيه

#

ضبط موظفين بشركة إسكان سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنيه

الاجهزة الامنية

سوهاج

النصب

ضبط معيد

الاستيلاء علي ربع مليون جنية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمدرية أمن سوهاج، من ضبط معيد في جامعة سوهاج لنصبه على مواطن بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية ، جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

البداية كانت بتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين، بقيام "الحسين.ح " معيد جامعى بجامعة سوهاج، ومقيم البلينا بسوهاج، بالإستيلاء منه على مائتين وعشرة ألف جنيه بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، وإمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه، بعد أن اكتشف زيف إدعائه.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العراق.. مئات المحتجين يطالبون بإقالة محافظ البصرة
» صورة.. لاعب النجم الساحلي يقترب من الأهلي
» «جروس» يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات
» الشرطة تحقق مع زوجة نتنياهو بتهمة الاحتيال
» وكيل هداف الكونفدرالية يصل القاهرة لانهاء انضمام للأهلي
» انتحار مسئول سابق بالاستخبارات
» مفاوضات قوية من بايرن ميونخ لضم «جريزمان»
» إصابة 9 أشخاص في انفجار «أنبوبة» بـ«حفل سبوع»
» إيران: واشنطن نقلت أعضاء من "داعش" إلى أفغانستان
» حداد يلقي بنفسه وأبنائه الثلاثة في النيل تعرف علي السبب
» العثور علي جثة مسنة مذبوحة داخل فيلا بكمبوند

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »