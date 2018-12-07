ضبط معيد استولى على ربع مليون جنيه من مواطن

07 ديسمبر 2018 - 05:13 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمدرية أمن سوهاج، من ضبط معيد في جامعة سوهاج لنصبه على مواطن بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية ، جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

البداية كانت بتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين، بقيام "الحسين.ح " معيد جامعى بجامعة سوهاج، ومقيم البلينا بسوهاج، بالإستيلاء منه على مائتين وعشرة ألف جنيه بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، وإمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه، بعد أن اكتشف زيف إدعائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.