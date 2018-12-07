مصر تتفوق على جميع دول إفريقيا في جذب الاستثمارات

07 ديسمبر 2018 - 04:59 م

أفادت مؤسسة فاينانشيال تايمز الاقتصادية العالمية، بأن مصر تفوقت على جميع الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام الماضي 2017، رغم التراجع الملحوظ الذي أظهرته حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية ليصل إلى 42 مليار دولار بتراجع نسبته 21 % عن العام الذي سبقه 2016.

وأوضح التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون بين مركز "إف دي أي ماركتس" للأبحاث مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى بين الوجهات الخمس الكبرى للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية، بحجم استثمارات 7.4 مليار دولار تلتها بمسافة بعيدة إثيوبيا بـ 3.5 مليار دولار ثم الكونغو 1.9 مليار دولار والسودان 1.6 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول منطقة الكوميسا، مثلت نحو 42 % من جملة الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية بشكل عام تلتها المنطقة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - الإيكواس بنسبة 26 % ثم منطقة تجمع دول الجنوب الإفريقي - سادك بنسبة 17 %، فيما استحوذت مجموعة شرق إفريقيا - اياك على 7 % فقط.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا خلال عام 2017، لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستعاود الارتفاع بنهاية العام الجاري في إفريقيا لتصل إلى 50 مليار دولار بنمو قدره 20 % عن عام 2017.