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مفاوضات قوية من بايرن ميونخ لضم «جريزمان»

الرياضة

جريزمان
جريزمان

أمير سعد

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المصريون

جريزمان

بايرن ميونخ

دخل مسئولو بايرن ميونيخ الألماني، في مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوان جريزمان، صانع ألعاب فريق أتليتكو مدريد الإسباني، للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن إدارة الفريق البفاري تري أن جريزمان سيكون البديل الأمثل للهولندي أريين روبين، الذي قرر الرحيل عن البايرن نهاية الموسم الحالي بعد 10 سنوات من التألق مع الفريق.

ومن المقرر أن ترسل إدارة بايرن عرضًا رسميًا لأتليتكو مدريد خلال الفترة المقبلة، لحسم التعاقد مع اللاعب الدولي.


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