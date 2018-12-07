"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع حالة الطوارئ بمختلف القطاعات استعدادًا لمواجهة السيول والأمطار التي هطلت بمعظم المحافظات.

وأصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته إلى قطاعات الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره، قال الدكتور السعيد محمد عمر، رئيس هيئة تحسين الأراضي، إن الهيئة مستعدة بالآلات والمعدات اللازمة من جرارات وقلابات على درجة عالية من الكفاءة والمشاركة عند طلبها، في حالة حدوث كوارث أو أزمات، "سيول، أمطار، انهيارات".

وأضاف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل، أن الإدارة تقوم بتكثيف المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة، لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانياً والتوعية بضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول.

فيما قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن تغير الظروف الجوية يؤثر على نشاط الآفات والأمراض النباتية والأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول على السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المجاورة بجنوب شرق الجمهورية، تحسن ظروف تكاثر الجراد الصحراوي لوجود نسبة رطوبة تصبح ملائمة لوضع البيض بالتربة وكذا نمو الغطاء النباتي.

وأضاف السباعي، أن الإدارة المركزية للمكافحة تكثف لجان المسح بمناطق سقوط الأمطار بدءاً من جنوب مرسى علم مروراً بحماية، برنيس، أبورماد، حلايب وشلاتين، لحماية الثروة الزراعية من خطر الجراد الصحراوي الذي يهدد الأمن القومي للبلاد.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إنه يتم التنسيق بين مديريات الزراعة بالمحافظات مع مديريات الري والمحليات والاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتم التأكد من مخرات السيول وإزالة أي معوقات، كذلك المرور الميداني على الزراعات للاطمئنان وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين.


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