» إيران: واشنطن نقلت أعضاء من "داعش" إلى أفغانستان

07 ديسمبر 2018 - 04:42 م

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن الولايات المتحدة نقلت قسماَ من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أفغانستان من أجل زعزعة استقرار أسيا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البرلمان الإيراني، اليوم الجمعة، خلال استقبال لاريجاني نائب رئيس البرلمان الصيني "تشين زو" في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد "لاريجاني" على الأهمية الكبيرة للتعاون بين إيران وتركيا، وروسيا، والصين، وباكستان، وأفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح " إن الولايات المتحدة نقلت العديد من أعضاء داعش العام الماضي إلى أفغانستان، وذلك من أجل نقل المشاكل في العراق وسوريا إلى أماكن أخرى في أسيا، وفي مقابل هذا فأن التعاون بين إيران، والصين، وباكستان، وتركيا، وروسيا وأفغانستان في مجال الإرهاب مهم للغاية".

وبخصوص انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أشار "لاريجاني" إلى أهمية دور الصين وروسيا، والبلدان الأوروبية للحفاظ على الاتفاقية.

من جانبه قال نائب رئيس البرلمان الصيني إن بلاده تريد تأسيس علاقات طويلة الأمد مع إيران رغم الظروف الخاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.