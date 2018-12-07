  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 17 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

السفارة المصرية بباريس

مصر تحذر رعاياها في باريس

وزير الزراعة

"الزراعة" تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن «الفيديو الإباحي» بالأهرامات

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن «الفيديو الإباحي» بالأهرامات

محمد صلاح

رسالة مؤثرة من «صلاح» لذوي الاحتياجات الخاصة

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مصرع 3 مواطنين إثر انقلاب سيارة محملة بمواد البناء فى ترعة بالغربية

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص

الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

طفل رضيع

مكافأة مالية لكل مولود جديد

القوات البحرية

القوات البحرية تنفذ تدريبات بالمتوسط مع البحرية البريطانية والإيطالية

الشرطة تحقق مع زوجة نتنياهو بتهمة الاحتيال

عرب وعالم

إسرائيل تحقق مع زوجة نتنياهو
إسرائيل تحقق مع زوجة نتنياهو

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«نتنياهو»: علاقاتنا مع جيراننا العرب تتحسن بشكل دراماتيكي

#

مصرع عاطل في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

#

هل تشعل "الباقورة والغمر" الصراع بين الأردن وإسرائيل؟

#

محاكمة زوجة نتنياهو بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة

تحقيق

الاحتيال

الشرطة الإسرائيلية

زوجة نتنياهو

حققت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشبهة الاحتيال على مراقب الدولة "يوسف شابيرا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة حققت مع سارة نتنياهو بشبهة الاحتيال على مراقب الدولة"، في إطار التحقيق في الملف 4001، والذي يتم التحقيق فيه ضمن الملف 4000، قضية "بيزك-والا".

وأضافت هيئة البث: "بحسب الشبهات فان نتنياهو ادعت كذبا أنه تم تحويل تبرعات إلى جمعية ياد سارة (جمعية خيرية لمساعدة المرضى) في حين أنه تم تحويل الأموال إلى (نير حيفتس)، المساعد السابق لنتنياهو".

ولم يصدر بيان رسمي عن الشرطة بشأن التحقيق.

وتحقق الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بالملف "4000"، والمتعلقة بحصول شركة "بيزك" للاتصالات على تسهيلات مالية حكومية واسعة، مقابل منح نتنياهو وزوجته، تغطية إعلامية إيجابية، في الموقع الإخباري "والا"، المملوك لمالك الشركة، شاؤول الوفيتش.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة " هآرتس"، اليوم، إذا قرر الادعاء توجيه الاتهام إلى سارة نتنياهو في هذه القضية (4001)، فسيتم إضافته إلى لائحة الاتهام التي قُدمت ضدها فيما يتعلق بالجرائم في مساكن رئيس الوزراء".

وتم توجيه لائحة اتهام سابقة، ضد سارة نتنياهو نهاية يوليو الماضي، في القضية المعروفة باسم "منزل رئيس الوزراء"، حيث يشتبه أن تكون طلبت "وجبات جاهزة بعشرات آلاف الدولارات على نفقة الدولة".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية أيضا منذ أكثر من عامين مع بنيامين نتنياهو للاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد.

ورغم توصية الشرطة مرتين بإدانته إلا أن المستشار القانون للحكومة أفيخاي منلدلبليت، لم يقرر حتى الآن توجيه لائحة اتهام ضده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العراق.. مئات المحتجين يطالبون بإقالة محافظ البصرة
» صورة.. لاعب النجم الساحلي يقترب من الأهلي
» «جروس» يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات
» الشرطة تحقق مع زوجة نتنياهو بتهمة الاحتيال
» وكيل هداف الكونفدرالية يصل القاهرة لانهاء انضمام للأهلي
» انتحار مسئول سابق بالاستخبارات
» مفاوضات قوية من بايرن ميونخ لضم «جريزمان»
» إصابة 9 أشخاص في انفجار «أنبوبة» بـ«حفل سبوع»
» إيران: واشنطن نقلت أعضاء من "داعش" إلى أفغانستان
» حداد يلقي بنفسه وأبنائه الثلاثة في النيل تعرف علي السبب
» العثور علي جثة مسنة مذبوحة داخل فيلا بكمبوند

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »