"دينية البرلمان": صدور قانون تنظيم الفتوى أصبح ضرورة

07 ديسمبر 2018 - 04:33 م

قال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لن يمر دور الانعقاد الحالي دون مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، «الذي أصبح واقع على ما نشاهده في الفترة الحالية من انتشار للقضايا الجدلية من بعض علماء الأزهر وغيرهم، فإن وجود هذا القانون سيمنع حالة الجدل والفتوى دون تصريح للمتخصصين فقط من الجهات الواردة في القانون، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بالأوقاف ودار الإفتاء».

وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية، في تصريح، أن التشريع سيعاقب كل من ليس متخصص أو من ليس له حق الإفتاء، لا سيما أنه في الفترة الحالية زادت حالة الجدل في الكثير من الفتاوى التي تصدر من البعض وتثير القلق في الشارع المصري.

وأردف «حتى لم يتم الالتزام بقوائم الإفتاء التي صدرت في الفترة الماضية من الأعلى للإعلام، وأصبحت الساحة الإعلامية مفتوحة للكل في الفتاوى فلابد من أن يتم الالتزام بقوائم الإفتاء لحين صدور التشريع الجديد».