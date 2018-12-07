مصر ليست الأولي التي يشوهها المصور الدنماركي من فوق الأهرامات

07 ديسمبر 2018 - 04:31 م

أثارت الصور المنتشرة لأحد المصورين الدنماركيين الذى قام بتسلق أحد الأهرامات للتقاط صورًا عارية لصديقته، غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي, الذين أعتبروها تشيوهاً لصورة مصر.

أندريس هافيد هو اسم المصور الدنماركى صاحب الواقعة هو بالأساس متسلق للأماكن المرتفعة، ومتخصص فى تصوير "الموديلز" العاريات، وهو ما يوضحه هافيد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأيضًا عبر موقعه الخاصة .

الصور التى يقوم هافيد بنشرها عبر انستجرام تحديدًا وموقعه، تثبت أنه متهور لدرجة تصل إلى الجنون، حيث يستهدف هافيد وصديقته التى يقوم بتصويرها العديد من الدول، فيسافران سويا ويبحثان عن أماكن مرتفعة وأسطح البنايات ويقومان بتسلقها ليقوم بتصويرها كنوع من المغامرة، وهو ما قام به فى بانكوك والدنمارك وإيطاليا وأوكرانيا .