رسالة مؤثرة من «صلاح» لذوي الاحتياجات الخاصة

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محمد صلاح

ليفربول

أبدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بالمشاركة في الحفل الذي نظمه مسئولو الريدز، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب «صلاح» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «واحدة من لحظاتي المفضلة التي جاءت متأخرة هذا الموسم، أشعر بالفخر والامتنان، واتطلع لإعادة تلك اللحظات مرة أخرى قريبًا».

ويستعد الفرعون المصري لخوض مباراة ليفربول وبورنموث المقرر لها في الثانية والنصف ظهر غد السبت، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة البريميرليج برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

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