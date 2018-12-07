إصابة 9 أشخاص في انفجار «أنبوبة» بـ«حفل سبوع»

07 ديسمبر 2018 - 04:22 م

أصيب 9 أشخاص, اليوم الجمعة, إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، بإحدى الشقق السكنية بعزبة رستم بشبرا الخيمة أثناء إعداد فيشار خلال الاحتفال بسبوع نجل صاحب الشقة مما أدى إلى هدم جدار المنزل.

جرى نقل المصابين للمستشفى والسيطرة على الموقف وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، بنشوب حريق بشقة بشارع ضاحي بعزبة رستم.

انتقلت قوات الحماية المدنية واللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد يحي راضي رئيس المباحث، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بشارع ضاحي عزبة رستم ثاني شبرا ملك "رضا. م. ش" 39 سنة سائق نتج عنه احتراق بعض منقولات الشقة وإصابة 9 أشخاص كانوا بالشقة للاحتفال بسبوع نجل مالك الشقة.

وتبين من المعاينة أن جميعهم مصابين بحروق متفرقة بالجسم وجرى حجز 3 منهم بمستشفى ناصر العام و2 منهم بالقصر العيني و2 بمستشفى كوتشنر وتصرح للباقي بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

بسؤال مالك العقار أفاد انه حال قيام شقيقته بإشعال شعلة صغيرة لتحضير فشار للاحتفال بالسبوع تسرب منها كمية من الغاز مما أدى لاشتعالها وانفجارها ولم يتهم أحد بالتسبب بوقوع الحريق.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 15123 إداري ثاني شبرا الخيمة 2018.