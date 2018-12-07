«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

07 ديسمبر 2018 - 04:21 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية غدًا السبت، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقاً وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة «14- 20»

الإسكندرية «15 – 19»

قنا «12 – 22»

الأقصر «12- 22»

وأسوان «13– 22»