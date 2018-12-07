  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:05 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الجنس فوق سفح الهرم».. العرض مستمر

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

تدريبات تأهيلية لمجدي و"دونجا" في مران الزمالك

الزمالك يدرس الموافقة على إعارة «مدبولي» و«دونجا»

وكيل هداف الكونفدرالية يصل القاهرة لانهاء انضمام للأهلي

الرياضة

بنحليب
بنحليب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد ظهور "الخطيب" بالأهلى

#

تعرف على أسماء 7 لاعبين طلب "كارتيرون" رحيلهم من الأهلي

#

"بن سلمان" يزور القاهرة للقاء "السيسي" خلال ساعات

#

"جروس" يصل القاهرة اليوم

المصريون

الاهلى

الرجاء

وصل وكيل اللاعب المغربي محمود بنحليب، مهاجم الرجاء البيضاوي، هداف الكونفدرالية الإفريقية إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للانضمام للأهلي.

وذكرت صحيفة "هسبورت" أن وكيل أعمال محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى يتواجدا حالياً فى القاهرة لإنهاء صفقة انتقال موكله لصفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن وكيل محمود بنحليب عقد جلسة مع علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية للأهلى، من أجل الاتفاق على التفاصيل المالية لانتقال لاعب فريق الرجاء.

وتحدثت الصحيفة أن صفقة انتقال محمود بنحليب لصفوف الأهلى ستكلف خزينة القلعة الحمراء نحو مليون ونصف دولار.

يذكر أن محمود بنحليب قاد الرجاء البيضاوى للحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالى، كما توج بلقب هداف المسابقة برصيد 12 هدفاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعو لتأجيل انتخابات الرئاسة
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
» هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم
» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة
» الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة
» لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة
» صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي
» سفارة السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »