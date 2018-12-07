وكيل هداف الكونفدرالية يصل القاهرة لانهاء انضمام للأهلي

07 ديسمبر 2018 - 04:20 م

وصل وكيل اللاعب المغربي محمود بنحليب، مهاجم الرجاء البيضاوي، هداف الكونفدرالية الإفريقية إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للانضمام للأهلي.

وذكرت صحيفة "هسبورت" أن وكيل أعمال محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى يتواجدا حالياً فى القاهرة لإنهاء صفقة انتقال موكله لصفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن وكيل محمود بنحليب عقد جلسة مع علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية للأهلى، من أجل الاتفاق على التفاصيل المالية لانتقال لاعب فريق الرجاء.

وتحدثت الصحيفة أن صفقة انتقال محمود بنحليب لصفوف الأهلى ستكلف خزينة القلعة الحمراء نحو مليون ونصف دولار.

يذكر أن محمود بنحليب قاد الرجاء البيضاوى للحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالى، كما توج بلقب هداف المسابقة برصيد 12 هدفاً.



