إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص

07 ديسمبر 2018 - 04:17 م

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بدائرة مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة بسبب السرعة الزائدة، وانفجار الإطار الأمامي، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية أنور المفتي اتجاه القاهرة دائرة المركز.

بالفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ي ج 5838 "ميكروباص") قيادة "وليد.ف.س" 40 سنة، سائق، ومقيم الصفاصيف مركز دمنهور بالطريق، حيث انفجر الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسر مضاعف بالساقين، و10 أشخاص من مستقليها بكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام، عقب تلقيهم العلاج اللازم عدا قائد السيارة تم حجزه بها تحت الملاحظة، وحدثت تلفيات بالسيارة وجارى إزالة أثار الحادث.

بسؤال قائد السيارة والمصابين، قرروا بمضمون ما تقدم، مؤكدين أن الحادث انفجار إطار السيارة.