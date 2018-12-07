العثور علي جثة مسنة مذبوحة داخل فيلا بكمبوند

07 ديسمبر 2018 - 04:13 م

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة, اليوم, لموقع مقتل مسنة عثر عليها مذبوحة داخل فيلا "بكمبوند الياسمين" بالتجمع الخامس.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالى، يفيد العثورعلى جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث, وعثر على الجثة مقتولة طعنا بسكين فى الرقبة .

وبمعاينة المكان تبين وجود أثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث،وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم ، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.