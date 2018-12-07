حداد يلقي بنفسه وأبنائه الثلاثة في النيل تعرف علي السبب

07 ديسمبر 2018 - 04:07 م

شهدت محافظة الجيزة اليوم الجمعة واقعة مأساوية, حيث أقدم حداد علي التخلص من حياته ، بإلقاء نفسه وأبنائه الثلاثة فى النيل، وذلك لمروره بأزمة نفسية نتيجة الخلافات الأسرية بسبب رفض زوجته العودة له عقب انفصاله عنه، وتم انتشال جثة الأب واثنين من أبنائه، ونقل الجثث إلى المستشفى و حرر محضر بالواقعة.

تبين من التحقيقات, أن الأب يدعى عيد أحمد عبد الجواد عاما 43 سنة من أهالى منطقة السلام، أقدم على الانتحار بسبب رفض زوجته العودة له مرة آخرى عقب الانفصال عنه، فقرر على إثر هذه الخلافات التخلص من حياته ومعه أبنائه، بإلقائهم فى النيل، وإلقاء نفسه بعدهم، وعثر على جثته مرتديا بنطلون وتيشرت أسود أمام مقر المسطحات بإمبابة.

وأوضحت التحقيقات، أن الأطفال المجنى عليهم هم كل من " محمد" 8 سنوات، تم العثور عليه أمام مقر شركة الكهرباء بمنطقة الوراق، كما عثر على جثة "ملك" 7 سنوات أسفل كوبرى الساحل، و"عمرو" 10 سنوات بمنطقة الساحل، وعلى الفور تم نقل الجثث إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

فيما استدعت نيابة الساحل شقيق الحداد المنتحر، الذى تعرف على جثة شقيقه بمجرد مشاهدته للجثة، كما تعرف على جثتي الطفلين مؤكداً أنهما أبناء شقيقه، موضحا، أن زوجة شقيقه تركت منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما منذ فترة، ورفعت دعوى خلع منه، فيما حاول الزوج أكثر من مرة إنهاء الخلاف بينهما وإعادتها مرة آخرى، إلا أنها كانت ترفض الصلح والعودة لمنزله.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بتلقى غرفة عمليات ا?دارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالى بغرق شخص و أطفاله الثلاثة داخل مياه النيل، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية و بصحبتهم أدوات انقاذ نهرى، و تم انتشال جثة شخص أمام شركة الكهرباء بإمبابة، وطفل أمام معدية الوراق، و جثة طفل أسفل كوبرى الساحل، فيما تم نقل للجثث الى المشرحة.