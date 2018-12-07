"كايرو فستيفال" يستقبل أصالة اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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انستجرام

أصالة

كايرو فستيفال

يستقبل مساء اليوم مسرح الماركي بـ"كايرو فستيفال" سيتي، الفنانة السورية أصالة، لإحياء حفلها الغنائي لمحبيها من الجمهور المصري.

وسوف تغني أصالة مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة التي اشتهرت بها، ومنها أغنيتها الأخيرة "الحقيقة".

وكانت أصالة قد أعربت عن اشتياقها لمقابلة الجمهور، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "إنستجرام"، حيث قالت: "أنتظر لقائي بكم بفارغ الصبر، سنعيش لحظات مليئة بالحب والفرح وراح اكون سعيدة باستقبال اقتراحاتكم بالأغاني اللي بدكم اغنيها".


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