الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

07 ديسمبر 2018 - 03:32 م

شارك موقع النادي الأهلي الصورة الأولي لتوقيع محمود وحيد للنادي الأهلي، لمدة أربع مواسم ونصف.

وظهير أيسر نادي مصر للمقاصة، يبدأ من شهر يناير القادم، حيث أعطى عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الفيومي، الاستغناء الخاص باللاعب لمسئولي الأحمر، بعد إنهاء الصفقة رسميا.

يذكر أنه تم تداول العديد من الأخبار يوم أمس الخميس على أن لاعب الفريق الفيومي، قام بالتوقيع مع نادي بيراميدز حديث النشأة، الذي قام بتقديم عرض مالي أكبر من الأهلي.



