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القوات البحرية تنفذ تدريبات بالمتوسط مع البحرية البريطانية والإيطالية

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القوات البحرية
القوات البحرية تنفذ تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية

متابعات- أمينة عبد العال

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القوات البحرية

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريب بحرى عابر مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية فى نطاق البحر المتوسط .

شارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة ( ITS CARABINIERE ) الإيطالية والفرقاطة (RFA LYME BAY ) البريطانية .

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الاتصال الصوتى تحت الماء ، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها ، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة .

أظهر التدريب مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية فى تنفيذ عمل جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة .

وتؤكد مثل هذه التدريبات مدى عمق علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط .


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