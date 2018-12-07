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الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

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الكلية الحربية
الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

متابعات- أمينة عبد العال

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الطلبة

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المعاهد العسكرية

المستجدين

نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (115) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية .

بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية ودخول حملة الأعلام أرض طابور العرض ، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية ، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور ، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بعروض للدراجات الهوائية والفروسية وعرض القوات الخاصة لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية .

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية ، وأكد على دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والانتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء .

وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكداً أن اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم الشخصية والطبية والرياضية والعلمية والنفسية وأن الاختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام ، مشيراً إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار جاء من كافة فئات وطوائف المجتمع المصرى ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية .

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل .

وأعرب أهالى الطلاب المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء .


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