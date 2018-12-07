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مارثون لذوي الاحتياجات الخاصة في استاد القاهرة

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الاستاد

مارثون

انطلقت صباح?   اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون للجري لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكايرورانرز وصندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار" لأنك تقدر" حيث كانت نقطة الانطلاق للماراثون امام استاد القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بعام الإعاقة وتحت رعاية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي.

وشارك في هذا الماراثون أكثر من 2000 شاب ? منهم 400 ذوى الإعاقات وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة .

‎وقدمت وزارة التضامن خلال هذا الماراثون دورًا توعويا ووزعت مطبوعات توضح أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة وآليات العمل والمساندة المقدمة عبر العديد من البرامج كما شاركت?   الوزارة في لقاءات ومناقشات على هامش الماراثون لشرح هذه الخدمات .

وتأتي هذه الاحتفالية بمناسبة انتهاء عام  2018  وهو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية عقب المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية عامًا لذوي الاعاقة. 


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