تعرف على شروط الإفراج عن "لمجرد"

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عمرو محمد
أفرجت السلطات الفرنسية عن المطرب المغربي سعد لمجرد، بعد قضائه شهرين داخل السجن، علي أثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في ضاحية سان تروبيه بالجنوب الفرنسي.
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