فوائد لن تصدقها لنبات "الخبيزة"

07 ديسمبر 2018 - 02:15 م

يعتبر نبات الخبيزة من النباتات التي يتم طهيها وهو نبات موسمي يظهر في فصل الشتاء، إلا أن للخبيزة الكثير من الفوائد الصحية لاحتوائها علي الكثير من العناصر الغذائية المهمة وكذلك الفيتامينات و الأملاح المعدنية.

كما تحتوي علي فيتامينات ومعادن وبروتينات وأملاح وغيرها، بحيث يمكن تناول أوراقها الخضراء، وقد تمّ استخدامها كغذاء منذ زمنٍ بعيد من قبل الرومانيين والصينين، وذكرت في كثيرٍ من الكتب، وسوف نتحدث فيما يلي عن أهم فوائدها.

فوائد الخبّيزة للصحة

تحتوي جذورها وسيقانها على مادة لزجة، تسمّى الصمغ، وتستخدم تحديداً عندما تكون قاحلة.

علاج الأورام والالتهابات الحلقية التي تصيب الأطفال تحديداً. تسييل البلغم والتخلص منه وطرده خارج الجسم.

تنظيف الجهاز الهضمي وتهدئته، والتخلص من السموم المتراكمة في المثانة البولية.

تخفيف آثار الحروق والجروح والتقرحات الجلدية، وكذلك الدمامل والالتهابات.

تعالج الخراجات المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، وتخفف منها.

للجلد والبشرة التقليل من التورمات الجلدية، كما تساعد على تجديد وإصلاح الخلايا الجلدية التالفة.

توقف عمليات الأكسدة الضارّة في الجسم، وبالتالي تقي من كثيرٍ من المضاعفات.

تعزز من الجهاز المناعي، كونها تحتوي على مواد مضادة للالتهابات.

تخفض من معدل مادة تسمّى الهيالورونيداز، وبالتالي تخفف من التورمات وعلامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد الخبّيزة للشعر

وهنا يستخدم الزيت المستخلص من الخبيزة تحديداً؛ للحصول على شعر ناعم وجميل وأنيق، من خلال ما يلي:

يدمر الميكروبات الضارة المتراكمة في الشعر، كالبكتيريا وغيرها.

يحتوي على مركبات ومواد تخفف من حكة وجفاف وتهيج كلٍ من الشعر وفروة الرأس.

يحتوي على مواد مضادة للتقصف والتكسر الذي يتعرض له الشعر، وهذا يجعل الشعر ينمو بشكل طبيعيّ.

فوائد بذور الخبّيزة

تخفف من آلام اللثة من خلال وضعها في كمية من الماء؛ حتى تنقع، ويتمّ المضمضة بها.

تخفف من التقرحات الشّرجية.

تخفف من الوزن الزائد، وتعالج السمنة المفرطة.

تعالج الكثير من الاضطرابات النفسية كالتوتر والقلق، والحصول على راحة واسترخاء.

تقضي على فقر الدم، سواء من خلال تناولها بشكلٍ مباشر أو إضافتها للأطعمة كالسّلطات، أو تناول منقوعها.

فوائد جذور الخبيزة

تساعد على إدار البول والتخلص من مشاكل الجهاز البولية، كما تخفف من الألم المصاحب لعملية التبوّل عند كثيرٍ من الأشخاص.

وتعالج آلام الصدر والالتهابات الرئوية، كما تخفف من الأعراض الجانبية للأنفلونزا، وتقلل من الحمّى من خلال تخفيضها لدرجات حرارة الجسم، وتنظم معدل الضغط في الدم.

فوائد الخبيزة

تسكين الآلام

من أشهر فوائد الخبيزة قدرتها على تسكين الآلام خاصة فى الاستخدام الموضعى ، حيث أنه فى حالة الإصابة بجرح يمكن استخدام الأوراق على موضع الجرح ، ستساعد على تخفيف الألم ، ليس ذلك فقط بل أيضاً سرعة شفاء الجرح لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات ، كما أنها تستخدم لتسكين آلام الجسم الداخلية بتناولها .

تقوية المناعة

من فوائد الخبيزة أيضاً تقوية الجهاز المناعى و الحماية من الإصابة بالعدوي البكتيرية أو الفيروسية ، و وقاية الجسم من الكثير من الأمراض.

مضاد الالتهابات

التهابات البشرة الخارجية كثيرة مثل لدغات الحشرات ، الكدمات ، حروق الشمس ، الطفح الجلدى ، كل هذه الحالات يمكن علاجها بوضع أوراق الخبيزة عليها لتقليل الالتهاب و شفاؤه تماماً ، أما داخلياً فإن تناولها يساعد على علاج حالات مثل التهابات المفاصل.

أمراض الجهاز التنفسى

إذا كنت تعانى من احتقان الرئتين أو الشعب الهوائية ، فعليك بالخبيزة لتنقية مجرى الهواء و الشعب الهوائية و إزالة الاحتقان ، و تخفيف التهاب الحلق و الحنجرة .

مقاومة التجاعيد

الخبيزة لها القدرة على مقاومة التجاعيد و علامات التقدم بالسن و خطوط الوجه و كل الآثار التى تظهر مع السن يمكن تجنبها باستخدام هذا النبات على الوجه مع مستحضرات العناية بالبشرة .

اضطرابات الهضم

الشعور بعسر الهضم يسبب القلق و عدم الراحة ، كما أن استخدام الملينات له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيه ، و لكن تناول الخبيزة يمكنه أن يعمل كملين طبيعى لتنظيم حركة الأمعاء و تحسين عملية الهضم بدون أى آثار جانبية.

الأرق

هل تعلم أنه يمكنك تحضير مستخلص الخبيزة و تناوله إذا كنت تشعر بالأرق ليساعدك على النوم و الإسترخاء ؟ نعم هذا صحيح و يمكنك القيام بتلك التجربة و معرفة النتيجة بنفسك.



