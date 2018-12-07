القوات البحرية تنفذ تدريبات مع القوات البريطانية والإيطالية

07 ديسمبر 2018 - 02:02 م

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريب بحرى عابر مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية فى نطاق البحر المتوسط جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

شارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة ( ITS CARABINIERE ) الإيطالية والفرقاطة (RFA LYME BAY ) البريطانية.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الإتصال الصوتى تحت الماء ، وإستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المتشبه بها ، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة.

أظهر التدريب مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية فى تنفيذ عمل جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة.

وتؤكد مثل هذه التدريبات مدى عمق علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط .







