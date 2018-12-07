الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية

07 ديسمبر 2018 - 01:58 م

نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة 115 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ الإحتفال بعرض الموسيقات العسكرية ودخول حملة الأعلام أرض طابور العرض ، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية ، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور ، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد فى الإحتفال باستقبالهم بعروض للدراجات الهوائية والفروسية وعرض القوات الخاصة لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وإنضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية ، وأكد على دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والإنتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكداً أن إختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم الشخصية والطبية والرياضية والعلمية والنفسية وأن الإختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام ، مشيراً إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الإختيار جاء من كافة فئات وطوائف المجتمع المصرى ومن كافة المستويات الإجتماعية لهدف واحد وهو إختيار الأفضل للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار الطلبة الجدد إلى إعتزازهم بالإنتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الإلتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأعرب أهالى الطلاب المستجدين خلال حفل الإستقبال عن سعادتهم الغامرة لإنتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.

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