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مميش:

خدمات منطقة قناة السويس معافاة من دفع ضريبة القيمة المضافة

آخر الأخبار

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
مميش

متابعات- حنان حمدتو

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وزارة المالية

هيئة قناة السويس

مهاب مميش

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة، شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأعرب الفريق مميش فى بيان صحفى، منذ قليل، عن امتنانه لمجهودات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية. 

وأشار الفريق مميش أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المُصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية وكذا مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما تسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى. 

وأضاف رئيس الهيئة إن المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكداّ أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفق للقانون والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة. 

ولفت الفريق مميش إلى إن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية فقد صنفت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلي المناطق الإستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الإستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلي خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أوالخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الأستفادة من المواد الخام ومستلزمات الانتاج من السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية.

 


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