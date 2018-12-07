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بعد تصدره ترندات "تويتر": هذه تصريحات "مكي" مع "الشاذلي"

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مكي
مكي والشاذلي

عمرو محمد

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مصر

تصريحات

مكى

الشاذلي

تصدر الفنان أحمد مكي ترندات موقع التغريدات المصغرة "تويتر" وذلك بعد حلقته أمس مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc" الفضائية.

وتستعرض "المصريون" أهم ما جاء في تصريحات مكي خلال الحلقة:

-كلمة جزرة وقطمها جحش صعيدية سمعت مع الجمهور حتى الآن

-تعرضت لوعكة صحية بسبب فيروس توغل فى حلقه بسبب تشخيص خاطئ من دكتور أعطى له مضاد حيوى نشط الفيروس التى تسبب فى احتقان للزور لدرجة أنه لا يبلع أى حاجة.

-وتوجه إلى دكتور آخر شخص له التشخيص السليم ولكن بعد انتشار الفيروس، ووصل جسده إلى وزن نحيف.

-العلاج من هذا الفيروس أستغرق سنة كاملة بسبب التشخيص الخطأ ولكن الطبيعى

يأخذ من 3 لـ4 أشهر فقط، وكان الفيروس عندما اكح ينزل دم من فمي، حتى وصلت إلى التعافى الكامل بعد عام.

-كنت معزول عن أسرتي بسبب هذا الفيروس المعدى.

-كنت بفطر فى شهر رمضان مع إذاعة أول جزء من مسلسل الكبير مع والدتي وعندما رأت مشهد فيه " الكبير وجوني وحزلقوم"، قالت لي "أنت مجنون ولا ملبوس".

-فيلمي القادم يدور حول أحد أبيات الشعر.

-أرفض  الفن المخادع الذى لا يمس أحد، وأعشق فن "الراب" بسبب المصداقية



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