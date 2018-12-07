"الداخلية" تنفذ 5 آلاف قرار إزالة خلال 24 ساعة

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الداخلية

إزالة التعديات

التعدى على نهر النيل

مجرى نهر النيل

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل، وأسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ (5328) قرار إزالة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى، والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ، ومواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 


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