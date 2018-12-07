خبير نفسي يكشف عن أساليب تستخدم عند التحرش بالأطفال جسديًا

07 ديسمبر 2018 - 01:46 م

كشف الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، عن ألأساليب التى يتبعها المتحرشون بالأطفال عند محاولة التقرب منهم، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون بعض الأفعال ومنها استخدم لغة "جنسية" طفولية للتحدث عن أجزاء الجسم، والتحدث مع الأطفال عن طريقة الإنجاب، ولمس أو التحدث على الأعضاء التناسلية الخاصة بهم، والكشف عن المناطق الحساسة في الجسم، بغرض اللعب، والإصرار على عناق الطفل وتقبيله.

وأضاف "فرويز"، فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض العلامات تظهر على الطفل، في حالة تعرضه لتلك الحادثة لكنها تحتاج إلى ملاحظة دقيقة، منها الانطواء، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، والشعور بالحزن، والخوف المستمر، وحدوث اضطرابات في الأكل، والنوم، وعدم الرغبة في الذهاب إلى المكان التي حدث في تلك الحادثة، سواء كان المدرسة، أو النادي.

وطالب الخبير النفسى، الآباء في حالة تعرض أطفالهم لتلك الحوادث، بأن يبادروا بالحديث معهم على انفراد، وإعطائهم الأمان، والاطمئنان، الاستماع الجيد للطفل، دون انفعال حتى لا يشعر بالخوف أو الحرج، الكشف عن الطفل للتأكد من عدم حدوث اغتصاب، توعية الطفل بالمناطق الحساسة في الجسد، وعدم السماح للآخرين بملامستها، وعدم الذهاب، أو اللعب، مع الغرباء.



