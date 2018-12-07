  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الجنس فوق سفح الهرم».. العرض مستمر

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

الدلتا تغرق.. مياه البحر تقطع شواطئ دمياط وكفر الشيخ

رانيا يوسف

بالصور.. جلسة تصوير جديدة لرانيا يوسف في حمام السباحة

دونالد ترامب

CNN: ضربة جديدة داخل البيت الأبيض خلال أيام

الكرة الذهبية

خطأ فادح يهدد بسحب الكرة الذهبية من "مودريتش"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الهرم

«الآثار» عن فيديو الأهرامات: مفبرك لإفساد فرحتنا بالانجازات

أمل كلوني

«كلونى»: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سيول إسرائيل

فيديو.. السيول تجتاح إسرائيل

تدريبات تأهيلية لمجدي و"دونجا" في مران الزمالك

الزمالك يدرس الموافقة على إعارة «مدبولي» و«دونجا»

خبير نفسي يكشف عن أساليب تستخدم عند التحرش بالأطفال جسديًا

صحة وتغذية

فرويز
فرويز

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

فنانة تبكي في لقاء تلفزيوني: الدنيا زائلة .. أريد المسجد النبوي

#

انفجار بمبنى الأمن الفيدرالي فى روسيا

#

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

#

تعرف على عمرك من خلال "سرتك"

الأطفال

التحرش الجنسي

جمال فرويز

كشف الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، عن ألأساليب التى يتبعها المتحرشون بالأطفال عند محاولة التقرب منهم، مشيرًا إلى أنهم يستخدمون بعض الأفعال ومنها استخدم لغة "جنسية" طفولية للتحدث عن أجزاء الجسم، والتحدث مع الأطفال عن طريقة الإنجاب، ولمس أو التحدث على الأعضاء التناسلية الخاصة بهم، والكشف عن المناطق الحساسة في الجسم، بغرض اللعب، والإصرار على عناق الطفل وتقبيله.

وأضاف "فرويز"، فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض العلامات تظهر على الطفل، في حالة تعرضه لتلك الحادثة لكنها تحتاج إلى ملاحظة دقيقة، منها الانطواء، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، والشعور بالحزن، والخوف المستمر، وحدوث اضطرابات في الأكل، والنوم، وعدم الرغبة في الذهاب إلى المكان التي حدث في تلك الحادثة، سواء كان المدرسة، أو النادي.

وطالب الخبير النفسى، الآباء في حالة تعرض أطفالهم لتلك الحوادث، بأن يبادروا بالحديث معهم على انفراد، وإعطائهم الأمان، والاطمئنان، الاستماع الجيد للطفل، دون انفعال حتى لا يشعر بالخوف أو الحرج، الكشف عن الطفل للتأكد من عدم حدوث اغتصاب، توعية الطفل بالمناطق الحساسة في الجسد، وعدم السماح للآخرين بملامستها، وعدم الذهاب، أو اللعب، مع الغرباء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعو لتأجيل انتخابات الرئاسة
» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
» هكذا بررت فرنسا العنف ضد المحتجين
» غرق مركب صيد بـ"المكس" لسوء الأحوال الجوية
» القبض على رئيس اتحاد كرة القدم
» مصرع وإصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة
» الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة
» لليوم الثاني.. استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة
» صورة.. «بيراميدز» يخطف «رونالدو» من الأهلي
» سفارة السعودية بفرنسا تحذر مواطنيها
» الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »