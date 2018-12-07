«ميدو» يوجه رسالة قاسية لـ"عبد الحفيظ": تدعو للبلطجة

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سيد عبد الحفيظ

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طالب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك ، بمعاقبة سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وذلك بسبب تصريحاته التي أطلقها الفترة الأخيرة  ضد لجنة الحكام.

وكتب "ميدو" عبر حسابه على تويتر: "سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح، يعرف كيف يستخدم العوار الموجود بقانون الكرة في مصر وعدم وجود لجنة قيم وعدم وجود أي عقاب، خاصةً لو كنت مسؤولا في نادي كبير ويضع ضغوط على الحكام والمنافسين من خلال تصريحاته التي من المفروض أن يعاقب عليها لو كان في أي دولة أخرى ولو كان مسؤولا في نادي آخر".

وتابع: "ما صرح به سيد عبد الحفيظ من خلال تلميحاته بأن هناك توجيه بعض الحكام للزمالك هو تصريح خطير جدا، لو كان مسؤولي الاتحاد أرادوا أن يأخذوه بمحمله الصحيح لكانوا أوقفوه فورا، تصريح معناه ان لجنة الحكام تعين حكام ملاكي للزمالك لمجاملته، ولكن مسؤولي الاتحاد قرروا تجاهل هذا التصريح الخطير " .

وأضاف: "اعتب على الأستاذ أحمد مجاهد الذي اعرف انه رجل ينتفض دائما أمام مثل هذه التصريحات التي تطول من نزاهة المسؤولين داخل الاتحاد كما فعل في مواقف كثيرة من قبل بأن يتجاهل مثل هذا التلميح الخطير بأن لجنة حكامنا الشريفة قد تختار بعض الحكام بعينها لمجاملة فريق بعينه!!".

وأردف "ميدو" في  تغريداته بقوله :بصراحة توقعت ان يتخذ اتحاد الكرة موقفا صارما باجتماعه الأخير ضد سيد عبد الحفيظ ولكن للاسف خاب ظني بأن لا يناقش حتى الاتحاد في اجتماعه تصريحات مدير الكرة بالأهلي التي بها تلميحات صريحة بمجاملة اتحاد الكرة لنادي الزمالك لمساعدته على الفوز ببطولة الدوري ..”.

واختتم حديثه بقوله: "تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤولي الأندية باستخدام أسلوب البلطجه والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا..تصريحات تعود بنا الى الماضي وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل ب 50? من بطولاتها ."


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