"صلاح" يرسم السعادة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة

07 ديسمبر 2018 - 01:39 م

تواجد اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في حفل نظمه ناديه لذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس الخميس.

وحرص المشاركون فى الحفل على التقاط الصور التذكارية مع "صلاح" الذي يحظى بشعبية واسعة فى ليفربول.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة في مباراة ليفربول وبورنموث المحدد لها الثانية والنصف ظهر غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وتوج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" لعام 2018، كما حصل على جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف المسابقة بعدما سجل 32 هدفاً.

وقاد محمد صلاح نادى ليفربول للصعود إلى نهائى دورى أبطال أوروبا الذى أقيم يوم 26 مايو الماضى بمدينة "كييف" الأوكرانية أمام ريال مدريد الإسبانى، بجانب إنهاء مشواره فى النسخة الماضية بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" فى المربع الذهبى المؤهل لمسابقة دورى أبطال أوروبا، وهو صاحب الهدفين الوحيدين للمنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف الماضى.

وحصل محمد صلاح على العديد من الجوائز طوال مشواره مع نادى ليفربول، أبرزها لقب الأفضل فى ليفربول عن موسم 2017 – 2018 باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف، "مرة واحدة"، ومن هيئة الإذاعة البريطانية "مرة واحدة"، وجائزة "لاعب الشهر" فى ليفربول "8 مرات".

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