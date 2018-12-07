تعاون سياسي واقتصادي وسياحي دليل ترابط مصر والسودان

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نقابة الصحفيين

سياحة

سودان

أكد السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان في مصر، على أن العلاقات بين مصر والسودان  تزداد رسوخًا يومًا بعد يوم بسبب المباحثات والتعاون بين رئيسي البلدين.

وقال عبد الحليم  خلال مشاركته بأمسية فنية ويوم ثقافي سوداني بنقابة الصحفيين، نظمته اللجنة الثقافية، بالأمس، أن هناك إرادة سودانية لامتداد العلاقات مع جمهورية مصر العربية ويظهر ذلك من خلال البرامج التي تخدم البنية الأساسية والسياحة والاقتصاد والربط السككي والكهربائي بين البلدين.

وأضاف "المحبة موصولة ومستمرة من السودانيين لمصر والمصريين للسودان حيث يشكلان الكُتلة الحية للعالم العربي شمالًا وجنوبًا".

وتابع: "نحن في حضرة نقابة الصحفيين المصريين، وما أدراك ما نقابة الصحفيين، بكل حيويتها وتاريخها في خدمة الشعب المصري والشعوب العربية، اليوم ليلة استثنائية إبداعية سودانية  ، وشدد السفير السوداني في مصر، على الدور الكبير الذي تقوم به الثقافة في دعم العلاقات وتعزيزها بين السودان ومصر".



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