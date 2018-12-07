"أجايي" يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

07 ديسمبر 2018 - 01:19 م

انتظم النيجيرى جونيور أجايى، فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض للإصابة فى مباراة تاونشيب التى أقيمت فى بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى نسختها الماضية.

وشارك "أجايى" اليوم فى التقسيمة الفنية التى شهدها مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجى به فى تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعى فى التقسيمة.



