شاهد.. تسريب مقطع فيديو لفنانة شهيرة في "الحمام"

07 ديسمبر 2018 - 01:18 م

تمكن شاب من تسريب مقطع فيديو للفنانة الجزائرية الشابة "صباح" أثناء "استحمامها" وقام بنشر المقطع عبر مواقع السوشيال ميديا وتم تداولها والتفاعل معها من قبل النشطاء بشكل كبير.

وقامت الفنانة الجزائرية بتوضيح الأمر حيث خرجت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتوضيح حقيقة الفيديو وسبب تصويره.

وظهرت في حالة يرثى لها، حيث أكدت أن الذي سرب الفيديو شاب كان يصلح لها هاتفها، وأنه هارب من العدالة، وترجت صباح، الجماهير بعدم نشر الفيديو، حفاظا على اسمها وسمعتها.

شاهد الفيديو..



